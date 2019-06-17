РИАМО – 17 июн. Журналистов онлайн-издания «Медуза», проживающих и работающих в столице, начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил корреспондент издания Иван Голунов, сообщается на сайте «Медузы».

«Сотрудников «Медузы», которые живут и работают в Москве, начали вызывать в полицию на допросы по делу о распространении наркотиков. Свидетелем по этому делу проходит корреспондент «Медузы» Иван Голунов», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что интересы работников интернет-издания представляют адвокаты «Правозащиты Открытки».

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, а также главками МВД и СК.

Одиннадцатого июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения в отношении него сняты. Полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы.