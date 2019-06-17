РИАМО – 17 июн. Участники проекта «Военные оркестры в парках», который проходит в рамках фестиваля «Спасская башня», дарят москвичам свои выступления на открытых культурных площадках столицы, в честь военных музыкантов «Почта России» выпустила эксклюзивную открытку, говорится в сообщении пресс-службы компании по макрорегиону Москва.

Открытки были выпущены в рамках коллекционной серии «Почты России» ограниченным тиражом 1,5 тысячи экземпляров.

«Слушатели и музыканты могли бесплатно получить и отправить открытки по всему миру. Правильно заполнить адресные строки, найти в случае необходимости индекс и наклеить марку всем желающим помогали сотрудники отделения почтовой связи», – отмечается в сообщении.

Учитель музыки одной из музыкальных школ городского округа Люберцы Евгения рассказала, что в качестве сюрприза отправила открытки своим ученикам на адрес учебного заведения.

«Приятно, что теперь такая замечательная открытка будет у меня и моих учеников. Я им кратко написала о сегодняшнем концерте в саду, как было здорово! Может, это станет традицией у нас – обмениваться впечатлениями о музыкальных мероприятиях с помощью почтовых посланий», – поделилась Евгения.

Поклонникам музыки и военных оркестров «Почта России» предоставит возможность отправить эксклюзивную открытку с еще одного сольного концерта Президентского оркестра на Красной площади 13 июля.

«Также открытку можно будет отправить с заключительного перед фестивалем «Спасская башня» сборного концерта Центрального военного оркестра министерства обороны России, Центрального оркестра Военно-морского флота России, Военного образцового оркестра почетного караула. Мероприятие состоится 17 августа в Александровском саду», – заключается в пресс-релизе.