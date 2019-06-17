РИАМО – 17 июн. Столичная полиция опровергла информацию об увольнении 40 сотрудников УВД по Западному административному округу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что с 11 июня по настоящее время с рапортами об увольнении обратилось только два сотрудника указанного УВД.