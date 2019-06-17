РИАМО – 17 июн. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции оказали помощь автоледи в Орехово-Зуевском округе, попавшей в нештатную ситуацию на дороге, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, старший лейтенант полиции Константин Антанавичус и лейтенант полиции Максим Боровков, находясь на маршруте патрулирования на улице Совхозной города Ликино-Дулево, обратили внимание на автомобиль иностранного производства, который остановился на обочине.

«Водителем оказалась женщина. Она вышла из автомобиля и открыла капот. Сотрудники дорожно-патрульной службы, подошли к ней и выяснили, что в автомобиле неисправен аккумулятор, из которого шел дым. На улице стояла жаркая погода, и чтобы обезопасить автомобиль от возгорания, полицейские незамедлительно отключили аккумуляторную батарею», – отмечается в сообщении.

Затем, автоинспекторы довезли женщину-водителя до магазина автозапчастей, помогли в выборе аккумулятора и установили его.

«Транспортное средство стало работать исправно, а полицейские продолжили дежурство», – добавляется в сообщении.

Об этом автоледи написала обращение на официальный сайт гибдд.рф, в котором поблагодарила инспекторов дорожно-патрульной службы за помощь в сложившейся ситуации на дороге.