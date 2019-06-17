РИАМО - 17 июн. На сцене Московского Губернского театра подведены итоги работы II Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», лучших актеров наградил Сергей Безруков, говорится в сообщении пресс-службы Московского Губернского театра.

«Это фестиваль федерального масштаба, его основная идея — собрать под своим крылом театры, исповедующие учение Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского», его наследие значимо для современного театра», — отмечается в сообщении.

Фестиваль открылся 7 июня внеконкурсным показом музыкально-драматического эскиза по повести Пушкина «Капитанская дочка», режиссером которого выступил художественный руководитель Московского Губернского театра, актер Сергей Безруков. Показ состоялся в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в живых декорациях «кинодеревни».

На протяжении 10 фестивальных дней в Москве и Подмосковье были показаны 12 спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Минусинска, Перми. Студенты театральных вузов поучаствовали в тренингах и мастер-классах.

В конкурсе представили восемь спектаклей: «Головлевы» (режиссер Сергей Федотов, Театр «У Моста», Пермь), «Оттенки» (А. Песегов, Минусинский драматический театр), «Ревизор» (А. Сидельников, Театр «Суббота», Санкт-Петербург), «Дядя Ваня» (И. Ротенберг, Саратовский ТЮЗ), «Беглец» (постановка А. Заббарова, Театр им. Ленсовета), два спектакля Г. Козлова — «Прошлым летом в Чулимске» (Санкт-Петербургский театр «Мастерская») и «Чайка» » (Свердловский театр драмы), «Мещане» (В. Туманов, Театр на Васильевском острове).

«В будущем нужно будет расширить образовательную программу фестиваля «Фабрика Станиславского», потому что дети, молодежь — это наше будущее, и я надеюсь, они уедут отсюда с теплым чувством, с желанием вернуться, с влюбленностью в Московский Губернский театр. Поэтому я верю, что в следующем году мы соберем еще больше студентов, и еще больше спектаклей», — отметила министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

Безруков подчеркнул, что в программе фестиваля были представлены лучшие спектакли, созданные в направлении русский психологический театр, которые по каким-то причинам не вошли в шорт-листы других заметных фестивалей.

«Для нас важнее всего, что в этих постановках есть то, что для нас является основой русского психологического театра – это спектакли, где режиссер «По Станиславскому» растворился в актере. И именно актеров мы награждаем на нашем фестивале премией «Верю!», — добавил Безруков.

Премию за лучшую женскую роль получила Ирина Ермолова за роль Аркадиной в спектакле «Чайка», режиссер Григорий Козлов, Свердловский академический драматический театр.

Лучшая мужская роль — Александр Баргман за роль Тригорина, спектакль «Чайка», режиссер Григорий Козлов, Свердловский академический драматический театр.

Лучший актерский ансамбль — спектакль «Ревизор», Театр «Суббота», Санкт-Петербург. Режиссер спектакля - Андрей Сидельников.

После награждения прошел символический экзамен среди студентов на остроумие, находчивость и умение импровизировать на сцене. Оценки студентам ставили Нармин Ширалиева, Сергей Безруков, а также актеры МГТ Антон Хабаров и Анна Снаткина.

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