РИАМО - 17 июн. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на капитальный ремонт административного здания конца XIX века в центре Москвы на Новокузнецкой улице, дом №26/8, строение 5, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проектом предусматривается проведение комплексного капитального ремонта трехэтажного здания, построенного в 1872 году по индивидуальному проекту, в котором располагается Главное следственное управление следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. В ходе капитального ремонта будут выполнены отделочные и ремонтные работы, в том числе и полная внутренняя отделка помещений», – заявил председатель ведомства Валерий Леонов.

В рамках проекта предполагается утепление цоколя, установка флагодержателей и домового знака, демонтаж старых и размещение новых дверных блоков по всему периметру здания, а также лестничных клеток и входов в технические помещения. Кроме того, проектная документация включает в себя утепление чердачного перекрытия, устройство входных площадок и наружных лестниц из тротуарной плитки, а также ограждений.

В здании полностью заменят кровлю, а по ее периметру разместят противогололедные системы. На вытяжках появятся защитные зонты, также установят устройство молниезащиты. Дополнительно обновят теплоизоляцию трубопроводов системы водоснабжения и центрального отопления.

Фасадные работы предусматривают восстановление кирпичной кладки в местах разрушения, восстановление отделочного слоя стен и оконных откосов, заделку части существующих оконных проемов и замену окон. Ремонт входной группы включает в себя замену стального покрытия козырька над входом в здание и монтаж покрытия пола из керамогранитной плитки внутри входной группы.

При этом внутреннюю отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения выполнят в соответствии с их функциональным назначением.