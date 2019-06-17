РИАМО - 17 июн. Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери, который будет главной святыней спасателей, достроят в районе Фили-Давыдково Москвы к концу 2020 года, сообщает «Интерфакс».

«Этот храм станет главной святыней спасателей, МЧС берет над ним шефство. Принято решение завершить все работы и освятить комплекс к концу будущего года, к 27 декабря, когда МЧС отмечает свое тридцатилетие. Под это задание и ориентируется вся последующая работа», – заявил депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин.

В свою очередь замглавы МЧС России генерал-полковник Александр Чуприян подчеркнул, что в год тридцатилетия у МЧС появится собственный храм.

«На самом деле нас, спасателей, и священнослужителей связывает общая идея – помощи ближнему. Только мы спасаем тела, а вы – души. Двухъярусный однокупольный храм с шатровым завершением и колокольней возводится в стиле Владимирской школы православного зодчества. Главный верхний храм рассчитан на 500 прихожан, нижний будет вмещать более 300 человек», – пояснил он.

Ресин добавил, что в настоящее время практически завершена монолитная конструкция храма.

«Ведутся работы по утеплению стен и наружной кирпичной кладке, все это планируют закончить до конца лета. К 1 июля храм увенчается куполом с золоченым крестом. Параллельно возводится приходской дом, он уже подведен под крышу, здесь идет внутренняя отделка», – резюмировал он.