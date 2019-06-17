РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июн. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец с понедельника начали проверять большегрузные автомобили в рамках рейда по выявлению нарушений правил перевозки опасных грузов, рейд пройдет до 23 июня, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях повышения безопасности и пресечения нарушений требований нормативно-правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, до 23 июня на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», – говорится в сообщении.

В ходе данного рейда инспекторы проверят максимальное количество транспортных средств, занятых в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание инспекторы уделят соответствию конструкции транспортных средств, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям ДОПОГ (соглашения о дорожной перевозке опасных грузов), наличию тахографов, соблюдению режима труда и отдыха водителей. Помимо этого, у водителей проверят наличие документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.