РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В подмосковных Люберцах водитель сбил 3-летнего ребенка во дворе дома на проспекте Гагарина, проводится проверка, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Тринадцатого июня в 21:10 водитель Renault на внутридворовой территории дома №22/1 на проспекте Гагарина городского округа Люберцы наехал на ребенка 3 лет, перебегающего проезжую часть. Ребенок шел с отцом за руку, но внезапно вырвался из рук и побежал в сторону проезжей части.

«Пострадавшему в ДТП мальчику с ушибами и ссадинами в детском травмпункте Люберец оказали медицинскую помощь. Ребенка отпустили домой. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.