РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. В родильном доме микрорайона Саввино Балашихи женщина родила четырнадцатого по счету ребенка, малышка весит 4 500 граммов, сообщается в официальном Instagram-аккаунте медучреждения.

«Четырнадцатого июня в Балашихинском родильном доме женщина родила 14-го ребенка. Вес новорожденной 4 500 граммов, рост 56 сантиметров, по шкале Апгар 8/9 баллов. Отметим, что все 12 родов у женщины были путем операции кесарева сечения (по показаниям), а 13-е и настоящие прошли естественным путем, и оба раза в нашем родильном доме. Именно возможность родить самой, имея рубец на матке, и определили выбор родильного дома мамой», – говорится в сообщении.

По словам сотрудников роддома, мама и малышка чувствуют себя отлично и уже готовятся к возвращению домой. Дома малышку ждут шесть братьев и семь сестер.

«Хочется отметить высокий профессионализм врачей, которые находились с роженицей в родильном зале – акушеры, неонатологи, реаниматологи. А нашей мамочке и всей ее семье от всей души желаем крепкого здоровья, бодрости, сил, вдохновения. Пусть каждый ваш день приносит только приятные моменты, яркие и позитивные эмоции и радостные события!» – заключается в сообщении.