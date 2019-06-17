РИАМО - 17 июн. Пешеход погиб в ДТП в городском округе Щелково днем в понедельник, авария случилась на дороге Жигалово-Загорянка, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 15:30 на дороге Жигалово-Загорянка (поселок Загорянский, улица Розы Люксембург) в городском округе Щелково вне пешеходного перехода насмерть сбили пешехода», — говорится в сообщении.

Министерство призвало всех участников дорожного движения соблюдать правила.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.