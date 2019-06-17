РИАМО – 17 июн. В Москве проводится доследственная проверка по информации из СМИ о мошеннических действиях в отношении пенсионеров, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по столице.

Из сюжета на одном из федеральных каналов следует, что многие столичные пенсионеры вложили денежные средства в одну из микрофинансовых организаций с целью получения процентов по вкладам.

«Однако пожилые люди не получили выплаты и не могут связаться с сотрудниками компании, так как те не отвечают на их звонки», – говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключается в сообщении.