РИАМО - 17 июн. В Раменском с 14 по 16 июня проходила социальная ярмарка «Ценопад», за три дня было продано 900 килограммов черешни, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В этот раз на «Ценопаде» наибольшей популярностью пользовались сезонные ягоды, овощи и фрукты. За три дня было реализовано 900 килограммов черешни, которую можно было приобрести по социальной цене – 250 рублей за килограмм, и 850 килограммов клубники, которую можно было приобрести по цене 200 рублей за килограмм», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Всего на ярмарке в Раменском было реализовано 2,8 тонны овощей и фруктов.

Большим спросом на ярмарке пользовались также молочные продукты. Продано около 1,6 тонны домашнего творога и сыров.