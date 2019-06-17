РИАМО – 17 июн. Все многодетные семьи городского округа Истра получат бесплатные участки до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Администрация городского округа Истра планирует обеспечить всех многодетных семей округа землей до конца года. С даты вступления в действие закона Московской области, регулирующего обеспечение земельными участками многодетные семьи, в городском округе Истра землю получили 499 семей. На данный момент необеспеченными остаются 288 семей округа. Для них уже сформировано 135 участков и формируются еще порядка 200», – заявил министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

В плане формируемого земельного комплекса, предназначенного для многодетных семей, предусмотрено создание инфраструктуры, детского сада, спортивной и пешеходной зон, а также собственного водозаборного узла и очистных сооружений.

«В рамках посещения городского округа министр также обсудил с администрацией работу земельно-имущественного блока», – добавляется в материале.

Кроме того, при участии начальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Московской области Игоря Ртищева, профильных замминистров Юрия Лаврякова и Геннадия Герасимова, представителей Московского областного БТИ, главы городского округа Истра Андрея Вихарева обсудили работу в рамках приоритетных проектов по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости (ВНО) и муниципальному земельному контролю.