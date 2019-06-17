РИАМО – 17 июн. Спасатели достали из воды мужчину в состоянии алкогольного опьянения, инцидент произошел на Химкинском водохранилище, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, противопожарной безопасности и противодействия коррупции.

«Спасатели МГПСС, станции «Левобережная» во время патрулирования в16:35 (17 июня – ред.) на Химкинском водохранилище увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который начал уходить под воду. Его подняли из толщи воды в 15 метрах от берега, мужчина 1984 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчине оказали помощь, провели реанимационные мероприятия.

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