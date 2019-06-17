РИАМО - 17 июн. Главгосстройнадзор оштрафовал застройщиков Московской области более чем на 4 миллиона рублей, взыскания ввели за нарушение требований нормативных документов, за строительство без разрешения и за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 10-11 июня по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму порядка 4,4 миллиона рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Инспекторами вынесено 15 постановлений на 1 миллион 802 тысячи рублей за нарушение требований нормативных документов в строительстве, 2 постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 200 тысяч рублей, 6 постановлений на 525 тысяч рублей за строительство без разрешения.

«Пять постановлений на 63 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, одно постановление на 40 тысяч рублей за выполнение работ без свидетельства о допуске к указанным видам работ, а также 5 постановлений на 1 миллион рублей вынесено за нарушение проектной декларации и информационной открытости», — говорится в сообщении.

Правонарушители получили также одно постановление на 50 тысяч рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, четыре постановления на 410 тысяч рублей за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений.

Четыре постановления на 200 тысяч рублей выдали за непредоставление документов в Главгосстройнадзор по запросу или предоставление недостоверных сведений, два постановления на 100 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

В отношении трех строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, трем компаниям назначено наказание в виде предупреждения.