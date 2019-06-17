РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Работы по реконструкции Балашихинского шоссе планируют завершить до конца июня текущего года, уже завершены работы по укладке асфальта, отремонтирован тротуар, а на проезжей части установлены ограничители скорости, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Реконструкция Балашихинского шоссе проводится по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Производится ремонт около 3,5 километров трассы.

«До конца месяца (июня 2019 года – ред.) мы планируем полностью завершить работы по реконструкции Балашихинского шоссе. По контракту, отремонтировать дорогу планировалось до 15 августа. Мы стараемся закончить раньше срока. Трасса ключевая – она соединяет несколько крупных микрорайонов – Авиаторов, Гагарина, Новый свет – с Щелковским шоссе. Подрядчик уже завершил работы по укладке нового асфальта», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что вдоль Балашихинского шоссе также отремонтировали тротуар, а на проезжей части установили искусственные неровности – ограничители скорости. Рабочие меняют бордюрный камень на отдельных участках дороги. Глава Балашихи напомнил, что освещение вдоль трассы провели в 2018 году.

Всего в текущем году в Балашихе планируется отремонтировать 49 дорог – это около 210 тысяч квадратных метров асфальта. 23 дороги включили в план по итогам голосования на портале «Добродел», а 26 выбрали по обращениям, поступившим в адрес администрации города и по итогам встреч с жителями. Ремонт произведут в микрорайонах Салтыковка, Кучино, Павлино, Купавна, Саввино, Заря, в кварталах Абрамцево, Безменково, на улицах Никольской, Рождественской и других.