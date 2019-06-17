РИАМО - 17 июн. В столичном парке «Усадьба Люблино» в рамках благоустройства до конца нынешнего года планируют посадить свыше 5,5 тысяч кустарников, а также более 400 деревьев, сообщил в понедельник начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Москвы Сергей Марков.

«В рамках благоустройства на территории парка запланировано к высадке более 5,5 тысяч кустарников и более 100 квадратных метров цветников. Цветники находятся в составе дорожно-тропиночной сети в виде клумб», — сказал Марков.

Он отметил, что до конца нынешнего года в парке будет высажено более 400 деревьев и обустроено более 70 тысяч квадратных метров газона.

В парке усадьбы активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, кабельной канализации и других коммуникаций. Также строятся сцена и павильон для проведения массовых мероприятий.

Кроме этого, здесь будут оборудованы детские площадки и новая набережная.