РИАМО – 17 июн. В Москве сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в разбое на одном из городских рынков, ими оказались трое уроженцев Закавказья, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в разбойном нападении на 33-летнего индивидуального предпринимателя», – говорится в сообщении.

По версии органов предварительного следствия, злоумышленники требовали у предпринимателя передать им часть прибыли, но получили отказ.

«Через несколько дней подозреваемые, следуя на легковом автомобиле, совершили намеренное столкновение с транспортным средством потерпевшего при выезде с территории одного из продовольственных рынков столицы. Впоследствии они избили мужчину и нанесли ему множественные ножевые ранения в область головы и тела, после чего, похитив сумку с денежными средствами, скрылись с места происшествия», – уточняется в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое уроженцев одной из стран Закавказья в возрасте от 28 до 53 лет. В их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в сообщении.

При задержании у фигурантов изъята автомашина, участвовавшая в дорожно-транспортном происшествии.

«В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшего для определения тяжести причиненного вреда здоровью. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», – подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.