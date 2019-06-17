РИАМО - 17 июн. Строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского на западе столицы в районе Фили-Давыдково планируется завершить до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Однокупольный храм в неорусском стиле рассчитан на 300 прихожан и возводится по проекту ОАО «Моспроект-2». По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, строительство храмового комплекса общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров ведется в рамках городской «Программы-200». Храм находится на улице Барклая, владение 9.

«Храмовый комплекс планируется сдать в эксплуатацию к концу текущего года. Территория вокруг будет приведена в порядок, что соответствует поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным задаче комплексного благоустройства каждого района», – отметил Левкин.

На текущий момент ведутся работы по шпаклевке сводов внутри храма, затем специалисты приступят к работам по устройству медного покрытия кровли, по отделке шатра и фасадов, а также внутреннему убранству. До конца лета на храме завершатся все фасадные работы. Приходской дом уже полностью готов под ключ.

Всего на западе столицы ведутся работы по 20 адресам. Семь храмов введены в эксплуатацию, шесть храмов находятся в активной стадии строительства, пять храмов – в стадии проектирования.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель – обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.

Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.