РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Более 300 сотрудников авиакорпорации «Рубин» в Балашихе проверят на наличие онкозаболеваний в ходе всероссийской акции «Онкопатруль», которая продлится до 19 июня, сообщил «РИАМО в Балашихе» генеральный директор предприятия Евгений Крамаренко.

Всероссийская акция «Онкопатруль» – масштабная скрининговая программа по раннему выявлению онкозаболеваний, которая стартовала в мае текущего года в Ярославской области, а теперь эстафету приняла Московская область. Балашиха стала первым муниципалитетом, включившимся в проект, а его участниками стали сотрудники авиакорпорации «Рубин» – одного из ведущих предприятий авиационной отрасли.

«Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов предложил провести акцию «Онкопатруль» у нас на заводе, и мы с удовольствием согласились. За три дня – до 19 июня проверят порядка 300 наших сотрудников на наличие онкозаболеваний. Обычно люди побаиваются обследоваться, а здесь есть прекрасная возможность пройти обследование в удобное время. Мы поставили себе задачу постепенно приучать людей лучше относиться к своему здоровью», – сказал Крамаренко.

Он добавил, что в зоне риска – сотрудники подразделений предприятия, связанных с вредным производством и рентгеновскими излучениями: рентгенлаборатория, литейный, гальванический цеха. Поэтому они будут осмотрены в первую очередь.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кагарманян сообщил, что особенность акции в том, что специалисты-онкологи ведущего федерального онкологического центра имени Герцена (филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) совместно со специалистами Московского областного онкодиспансера приезжают непосредственно на те предприятия, где люди трудятся.

«Это формирует у работодателя ответственное отношение к здоровью своих работников и дает возможность сотрудникам предприятий без отрыва от производства пройти необходимые исследования, которые позволяют заподозрить риск развития или ранние признаки развития онкозаболеваний», – отметил Кагарманян.

В первый день акции сотрудников завода «Рубин» осмотрели маммологи, урологи, гинекологи. Кроме того, они прошли УЗИ-исследования и сделали анализы на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, яичников, кожи, предстательной и щитовидной желез.

По итогам диагностики всех пациентов с подозрением на злокачественные новообразования направят на дообследование и проведение необходимого лечения в онкодиспансер.