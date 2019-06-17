РИАМО - 17 июн. В Москве по информации из СМИ о возможных противоправных действиях лиц, занимающихся организацией отдыха детей, проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По данным СМИ, организаторы отдыха детей собирали с родителей деньги на путевки в лагерь в новой Москве. Однако у лагеря нет разрешительных документов, и организаторы об этом знали.

«По указанию руководства главного следственного управления СК России по городу Москве по данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и проверку всех фактов, изложенных в публикации», — отметила Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.