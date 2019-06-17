РИАМО - 17 июн. Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало проект закона о внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды», эти поправки касаются расширения понятия зеленых лесопарковых поясов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С этой инициативой выступила дума Ставропольского края, она предполагает расширение понятия лесопарковых зеленых поясов. По сложившейся законодательной практике подобные документы предлагаются на рассмотрение всем региональным правительствам и администрациям, чтобы те могли высказать свое мнение и внести поправки.

«Эта законодательная новация очень важна для Подмосковья. На сегодняшний день под лесопарковым зеленым поясом понимаются только территории зеленого фонда, непосредственно примыкающие к лесам и составляющие с ними единую экосистему», — сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он пояснил, что поправками предлагается включить в это понятие все озелененные территории в пределах городских поселений, включая парки, скверы и тому подобные объекты, выполняющие природоохранные функции. В отношении озелененных территорий охранный режим сейчас ослаблен. Так, в лесопарковых зеленых поясах запрещено размещать отходы I-III классов опасности, а запрета на размещение остальных, считающихся неопасными, нет.

«В результате зачастую мы видим, как захламляются мусором не только лесопарковые зеленые пояса, но и озелененные территории в городах. Поправки предусматривают запрет на размещение любых видов отходов. Это критично важно для экологического благополучия наших поселений, и я надеюсь, что Государственная дума примет соответствующий закон», — подчеркнул Куракин.

Минэкологии региона примет самое активное участие в разработке подзаконных актов, которые необходимы для обеспечения действия новой редакции закона «Об охране окружающей среды».