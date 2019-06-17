РИАМО - 17 июн. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова прокомментировала происшествие с обгоревшим на картинге ребенком, по ее словам, сейчас ожидаются результаты проверки техники безопасности, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«Для нас важно, чтобы подобные случаи не повторялись. Если при организации соревнований были допущены нарушения техники безопасности, они должны быть устранены, а виновные должны понести наказание», — подчеркнула Мишонова.

Она добавила, что мальчик получил сильные ожоги ног и тела. Ему оказывают необходимую помощь в ГБУЗ ДГКБ №9 имени Сперанского.

«Семья московская, но мы готовы оказать любую помощь, если она потребуется», — добавила Мишонова.

ЧП на детских соревнованиях по картингу произошло 15 июня в Пушкинском городском округе. Во время движения из-за неполадок с двигателем перевернулась и загорелась одна из машин. Управлявший машиной мальчик получил ожоги третьей степени 40% тела.