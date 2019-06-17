РИАМО - 17 июн. Более 1,3 тысяч детей из Подмосковья отдохнут во вторую смену на курортах Черноморского побережья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«1314 детей отправятся в детские оздоровительные организации Краснодарского края, и 100 детей по бесплатным путевкам отдохнут в Крыму в детских лагерях «Дружба» и «Юность»», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В первую смену на курортах Черноморского побережья отдохнуло 1490 детей из Подмосковья.

Всего в летнюю оздоровительную кампанию 2019 года по бесплатным путевкам от министерства социального развития Московской области на курортах Черноморского побережья и Крыма отдохнут около 10 тысяч детей из Подмосковья.

«Во всех лагерях имеется собственный пляж, пятиразовое питание, включающее фруктовый полдник, а также развивающие и развлекательные программы. С ребятами работают педагоги, аниматоры, обязательно медицинское сопровождение смены», – добавила министр.