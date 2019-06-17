РИАМО – 17 июн. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за «пьяные» ДТП, сообщает РИА Новости.

Так, по документу, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, наказание составит от трех до семи лет лишения свободы (раньше – до четырех лет).

«Ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели человека – от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас – от двух до семи лет); ужесточается наказание, если ДТП привело к гибели двух или более человек – от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас – от четырех до девяти лет)», – отмечается в статье.

Также закон ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем, водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 Уголовного кодекса.

Кроме того, к категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы.