РИАМО – 17 июн. В подмосковных Котельниках после технической экспертизы планируют разработать дорожную карту по завершению строительства проблемного долгостроя «Белые Росы», сообщил в комментариях под постом в Instagram-аккаунте губернатора Подмосковья Андрея Воробьева представитель пресс-службы администрации муниципалитета.

Дольщица долгостроя «Белые Росы» пожаловалась в комментариях на то, что никакие работы на территории сейчас не проводятся. Корпуса 1 и 2 долгостроя «Белые Росы» 12 марта 2018 года признали проблемными. 26 марта администрация Котельников направила запрос в ГУ МВД России по Подмосковью о проведении процессуальной проверки целевого использования денежных средств граждан, 17 мая направили туда же письмо о предоставлении результатов проверки.

«Администрацией городского округа Котельники подготовлен запрос о предоставлении изъятой документации. Вопрос до настоящего времени не решен. Планируется заключить договор на осуществление технического заключения по фактическому состоянию объекта. Планируемый срок подготовки заключения – 1 августа. После проведения технической экспертизы будет разработана дорожная карта по завершению строительства объектов», – написал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что решением Арбитражного суда города Москвы застройщика признали банкротом. Открыто конкурсное управление сроком на один год, управляющим стала Инна Бусарова, которая является членом Ассоциации «Стабильность».

«В настоящее время на объекте организована охрана. Ведутся работы по восстановлению ограждения строительной площадки. Продолжается работа по выявлению и включению в конкурсную массу пострадавших соинвесторов», – заключил сотрудник.