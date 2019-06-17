РИАМО - 17 июн. В Севером-Западном административном округе Москвы две женщины попытались ограбить магазин, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер столичного главка МВД России.

«По предварительным данным, две женщины вошли в магазин на Строгинском бульваре, дом 9, и, угрожая тяжелым предметом сотрудникам магазина, попытались похитить товар», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что женщин задержали сотрудники полиции.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.