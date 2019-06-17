РИАМО – 17 июн. Неизвестный заявил об угрозе «минирования» телевизионного центра «Останкино», эвакуация сотрудников пока не проводится, сообщает РИА Новости.



«На электронную почту телецентра «Останкино» по адресу: улица Академика Королева, дом 12 поступило сообщение с угрозой взрыва», – сказал представитель экстренных служб столицы.

Он дополнил, что в настоящее время идет проверка всех помещений без эвакуации сотрудников.



Новая волна сообщений и звонков о «минировании» началась в РФ в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.



«Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась», – заключается в статье.