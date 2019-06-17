РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Спортсменка из подмосковных Люберец Дарья Зыкова одержала победу на международном турнире по теннису, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Поздравляем! Воспитанница теннисного центра «Подмосковье» в Люберцах Дарья Зыкова заняла первое место на турнире «Wilson Junior Tournament» в одиночном разряде категории «Юниорки до 16 лет», – говорится в сообщении.

Турнир проходил в Финляндии с 10 по 16 июня.

«Поздравляем Дарью с отличными результаты и желаем ей дальнейших побед в спорте», – заключается в материале.