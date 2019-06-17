РИАМО - 17 июн. За неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратились 1083 человека, обращаемость остается на уровне среднемноголетних значений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«На территории Московской области проводятся акарицидные обработки мест массового пребывания населения, всего обработано более 2,2 тысячи гектаров, в том числе продолжается обработка на территории летних оздоровительных учреждений, обработано около 1250 гектаров», — говорится в сообщении.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита.

Против клещевого энцефалита вакцинированы 4894 человека, в том числе 1293 ребенка.

На территории области регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

Кроме того, в Московской области зарегистрировали случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, связанные с употреблением сырого козьего молока с возбудителем болезни. Случаи наблюдались в одной семье, пострадавшие проходили лечение в стационаре. Девочку, которая была госпитализирована с подозрением на клещевой энцефалит, уже выписали из больницы.

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