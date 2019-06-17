В ближайшее время откроются четыре новые станции «красной» ветки московского метро – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В 2021 году эту линию планируют продлить еще дальше - до станции «Новомосковская». До 2023 года столичные власти готовятся завершить строительство Большой кольцевой линии и возвести более 40 новых станций подземки. В какие сроки в Московском метрополитене появятся новые станции, смотрите в инфографике РИАМО.