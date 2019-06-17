РИАМО - 17 июн. В городском округе Серпухов установили еще 10 пилонов и 10 флагштоков, с помощью которых туристы могут ориентироваться на местности, в том числе там размещена информация о туристических объектах, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«10 пилонов и 10 флагштоков установили в прошлом году, а также еще 10 пилонов и 10 флагштоков установили в этом году», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на пилонах и флагштоках размещена полезная информация для туристов и жителей, в частности, карта местности с отображенными объектами туристского посещения и краткая справка о них.\

Летом в Серпухове откроются четыре новых музея — мороженого, кукол, искусства выпечки, а также музей хлеба и серпеца.