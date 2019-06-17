РИАМО - 17 июн. Пользователи в Сети рассказали об ошибках в новой навигации на Сокольнической линии столичной подземки и призвали пассажиров быть внимательнее, сообщается в Telegram-канале «Едем по Москве».

Как отмечается в канале, на Сокольнической линии начали обновлять навигацию к открытию новых станций в новой Москве – «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

«Спускался сегодня на «Комсомольской». И увидел вот такой указатель «На юг» (перечисление станций по направлению движения в лайтбоксе - ред.). Только указывал он в неправильную сторону, «На север», и уехал я в сторону «Сокольников», а не в сторону центра. Я понял это только между «Сокольниками» и «Преображенской площадью», был увлечен своими мыслями и понял, почему уехал не туда, только тогда», — приводится в канале сообщение пользователя.

Пользователь призвал других пассажиров быть внимательными.

Участок метро Москвы от станции «Саларьево» до «Коммунарки» планируют запустить уже в ближайшее время. Открытие новых станций – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» – серьезно улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов, которые смогут экономить на поездках до часа в день.

РИАМО запросило комментарий по поводу ошибок в навигации у пресс-службы Московского метрополитена, однако ответа получить не удалось.