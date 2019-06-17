РИАМО - 17 июн. Земельный участок в районе проезда Стройкомбината, владение 12, строение А, на западе Москвы освободили от бытового мусора, говорится в сообщении пресс-службы государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Земельный участок площадью 500 квадратных метров был захламлен строительным и бытовым мусором.

«Организованы работы по освобождению территории и устранению нарушения. Работы по вывозу мусора осуществлялись в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

Сейчас участок находится в удовлетворительном состоянии.