РИАМО - 17 июн. Подмосковная легкоатлетка Мария Ласицкене стала триумфатором международного турнира, который прошел 16 июня в польском городе Хожув, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревновании по легкой атлетике «Мемориал Януша Кусочиньского» представительница Московской области взяла высоту 2,02 метра.

«Второе место заняла Ирина Геращенко из Украины (1,94 метра), бронзовую медаль завоевала Камила Лицвинко из Польши (1,87 метров). Результат Марии Ласицкене стал лучшим в мире в текущем легкоатлетическим сезоне», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ласицкене разгромила соперниц из Швеции и Болгарии на пятом этапе «Бриллиантовой лиги» международных соревнований по легкой атлетике, которые прошли в столице Норвегии — тогда она добилась отметки в 2,01 метра.