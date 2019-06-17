РИАМО - 17 июн. Члены Мосгоризбиркома утвердили требования к специальному программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы при проведении электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, передает корреспондент РИАМО.

Проект решения по утверждению требований к специальному ПО представил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«Рабочая группа, готовя предложения, ставила перед собой три основные задачи — надежная идентификация избирателя, защита системы, как внутренняя, так и внешняя от возможных угроз, и третье — тайна голосования. То есть система должна обеспечивать тайну волеизъявления избирателей», — сказал Ермолов.

Он уточнил, что требования к формированию списка избирателей сформулированы с учетом того, что заявления подаются на портале госуслуг.

«Предусмотрено требование к специальному программному обеспечению при информировании о дне голосования и о зарегистрированных кандидатах. В том числе есть специальное требование о том, что избиратель, прежде чем получит избирательный бюллетень, должен подтвердить, что ознакомлен с данными о кандидатах», — подчеркнул Ермолов.

До конца июня планируется провести публичное тестирование программного обеспечения портала московского портала госуслуг, заключил Ермолов.