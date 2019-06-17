РИАМО - 17 июн. Специалисты Минэкологии подготовили проект положения об особо охраняемой природной территории – прибрежной рекреационной зоне «Озера Большое и Малое Соколово» в городском округе Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Несмотря на растущее антропогенное давление и неорганизованный туризм, власти все же решили учесть интересы жителей, которые привыкли пользоваться местами для отдыха. Так, на этом участке можно будет устраивать территории для палаточных лагерей и их инфраструктуры, например, мостков и навесов.

«Площадь проектируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ) составляет 533 гектара, она включает в себя акватории озер Большое и Малое Соколово, а также прилегающие к ним болота, сырые луга и лесные участки, в том числе кварталы 6 и 7 Лотошинского участкового лесничества», — говорится в сообщении.

Проект составили на основе материалов обследования природоохранного фонда «Верховье». Позже его рассмотрят на заседании правительства.

Озеро Большое Соколово – одно из самых глубоких в Подмосковье, максимальная глубина его – 14 метров, площадь акватории – 21 гектар. Малое Соколово почти в десять раз меньше Большого.

Экологи, обследовавшие проектируемую особо охраняемую природную территорию, установили здесь местообитания 103 видов позвоночных животных, в том числе десять видов рыб, четыре вида амфибий, один вид рептилий, 75 видов птиц и 13 видов млекопитающих.

В Красные книги России и Московской области внесены гнездящиеся и перелетные птицы – большой кроншнеп, речная крачка, серый журавль, обыкновенный осоед, черный коршун, луговой лунь, полевой лунь, а также пять видов бабочек и пять видов растений.

Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области напомнили, что на территории прибрежной рекреационной зоны запрещены: любое капитальное строительство и прокладка новых дорог, любые рубки (кроме санитарных), проведение пикников и культурно-массовых мероприятий, заезд и перемещение любых транспортных средств, включая гидроциклы.

Кроме того, запрет наложен на любое капитальное строительство и прокладка новых дорог, любые рубки (кроме санитарных), проведение пикников и культурно-массовых мероприятий, заезд и перемещение любых транспортных средств, включая гидроциклы.