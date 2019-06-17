РИАМО - 17 июн. Суд в Москве приговорил к тюремным срокам трех женщин, которые оказывали в столице некачественные косметические услуги и нанесли 19 клиенткам неисправимые изменения лица, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В период с 2007 по 2015 год так называемый врач-косметолог Наталья Коростелева, а также сообщницы – Екатерина Егорова и Саният Яикбаева – оказывали услуги медицинского характера по корректировке лица, не имея при этом необходимого образования. Дипломы женщин были поддельными, а используемые препараты не имели регистрационного удостоверения соответствующих контролирующих органов.

«В нарушение установленных правил вводимые в ткани лица вещества фасовались по шприцам перед началом приема клиентов из неустановленных емкостей в не приспособленном для этого помещении. Следствие установило, что в результате введенных инъекций 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы», – говорится в сообщении.

Женщины признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Приговором суда Коростелевой назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Егоровой и Яикбаевой – в виде 1 года лишения свободы условно.