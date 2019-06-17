15 июня в подмосковном Серпухове прошел «Фестиваль серпца и серпуховского купца», где туристы и жители города смогли попробовать традиционное блюдо – сдобные рогалики серпцы. Гости также поиграли в боулинг матрешками, поучаствовали в мастер-классах и примерили на себя образ русского богатыря. Корреспондент РИАМО отправилась на фестиваль вместе с проектом «Цвет настроения – лето» от Центральной пригородной пассажирской компании.

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Праздник у Соборной горы

Атмосфера на площади у Соборной горы – самой красивой точки города – в субботу царила праздничная, несмотря на хмурую погоду. На площадь со сценой, украшенную флажками, уже с утра стягивались нарядные посетители. Здесь проходили народные гуляния в честь традиционного угощения – серпца.

Гостей встречали веселые завлекалы, ряженые в костюмах сказочных персонажей из русской сказки «Колобок». Они выполняли функцию навигаторов для туристов и предлагали сделать совместное фото.

Среди посетителей было много семей с малышами, а также молодежные компании. По словам организаторов, только за пару часов стенды посетили более 2000 человек.

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Серпцы на любой вкус



В 18 веке серпец был самым популярным местным лакомством, а сегодня попробовать его и узнать историю русской кухни могут все желающие. На площади развернулся фримаркет с бесплатными угощениями, главным блюдом которого стали, конечно же, серпцы.

Выбор серпцов на фестивале удивил разнообразием. Сдобные рогалики, напоминающие по форме букву «С», представили 15 городских ресторанов и пекарен.

«Согласно старинным пекарским рецептам, раньше серпцы выпекали из ржаного теста. В старину их вешали в доме над входной дверью, как подкову, символ семейного благополучия. Ели их с чаем из трав, а чтобы укрепить дружбу, делили с закадычным приятелем», – рассказал один из пекарей.

Посетители смогли бесплатно попробовать серпцы в самых разных интерпретациях. Например, с кунжутом, орехами, солью и маком, различными ягодными начинками, медом, шоколадом и даже серпцы-бургеры с говяжьей котлетой, овощами и соусом.

Посетители фестиваля особенно расхваливали серпцы с цитрусовой начинкой от «Серпуховского хлеба». А вот спиртного на празднике не было, покутить можно было с квасом и безалкогольным глинтвейном.

По словам участников маркета, за день с прилавков ушло несколько тысяч изделий. А вот на точках с хот-догами и пастами придется выложить 200 рублей за порцию.

Многие гости предпочли дегустировать серпцы в пуфленде – специально оборудованной зоне с мягкими креслами пуфами, которые разместились прямо на траве.

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Самовар-качели и купеческий квест

Развлекательная программа фестиваля тоже оказалась насыщенной – активности проходили под народную музыку, звучащую со сцены. Здесь выступили балалаечники, артисты Московской областной филармонии и исполнители задорных частушек.

У сцены можно не только потанцевать, но и выиграть призы – для этого нужно было достаточно хорошо знать историю города и пройти викторину. В числе подарков – посещение SPA с проживанием в одном из отелей Серпухова.

На площади установили несколько горок и 10-метровый самовар-качели, который облюбовали самые юные посетители фестиваля. Здесь же катали на пони, играли в боулинг гигантскими матрешками и устраивали бои подушками. Самые большие очереди выстроились у палаток с аквагримом и у фотозоны с имитацией старорусской избы.

Для взрослых подготовили квест «Серпухов купеческий» с поисками клада и народные забавы от клуба реконструкторов, воссоздавших богатырскую эпоху 10-11 веков. На площадке все желающие смогли надеть шлем с латами и устроить бой на импровизированных мечах.

В завершение торжественной части праздника гостям преподнесли огромный сладкий серпец и устроили зрелищное фаер-шоу.

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Павлин своими руками

Кроме пекарей, на площади у Соборной горы свое мастерство продемонстрировали подмосковные ремесленники. В слободе мастеров они представили разнообразные глиняные и керамические изделия с изображением символа города – павлина.

«Все свои работы мы делаем вручную и с любовью, вторых таких нигде не найти», - рассказывает художница Лариса Журавская, являющаяся иллюстратором карты Серпухова.

Кроме того, в ассортименте ярмарки был представлен дулевский фарфор, украшения из бисера и кожаные изделия стоимостью от 150 до 3000 рублей.

Мастера также провели мастер-классы для детей и взрослых. Посетители фестиваля смогли расписать серпец и сделать «кулачного» павлина – куклу из яркой ткани, «начиненную» камушками для шуточных поединков.

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