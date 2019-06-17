РИАМО - 17 июн. Тело мужчины обнаружили около жилого дома в Зеленограде, он разбился при падении с высоты, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В 15:20 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками, которые характерны при падении с высоты. Инцидент произошел в 8-м микрорайоне Зеленограда, корпус 801», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.