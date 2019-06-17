РИАМО - 17 июн. Студенты, проходящие обучение в Международной школе по информационным технологиям «Аналитика больших данных» государственного университета «Дубна», пройдут обучение в Международной IT-школе в Словакии, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Студенты университета «Дубна» примут участие в Международной IT-школе в Словакии, которая пройдет с 1 по 5 июля», — сказала Забралова.

Она добавила, что возможность приобрести новые знания получат студенты, проходящие обучение в Международной школе по информационным технологиям «Аналитика больших данных» государственного университета «Дубна».

«Ребята прошли серьезный конкурсный отбор, чтобы принять участие в школе, где они получат новые знания и практические умения решения прикладных задач в области физики, овладеют современными инструментами анализа данных и машинного обучения. Полученный опыт пригодится для дальнейшего обучения, а также для самой работы на предприятиях», - отметила Забралова.

Международная школа по информационным технологиям «Аналитика больших данных» - новый образовательный проект университета «Дубна», целью которого является подготовка элитных IT-специалистов для развития цифровой экономики и других перспективных направлений. Создание Международной IT-школы является совместной инициативой Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и университета «Дубна».