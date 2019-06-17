РИАМО - 17 июн. Сырое молоко необходимо кипятить перед употреблением, чтобы в том числе исключить риск заражения клещевым энцефалитом, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В Московской области зарегистрировали случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, связанные с употреблением сырого козьего молока с возбудителем болезни. Случаи наблюдались в одной семье, пострадавшие проходили лечение в стационаре. Девочку, которая была госпитализирована с подозрением на клещевой энцефалит, уже выписали из больницы.

«Ответственность за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства несут производители этих продуктов. Находящаяся в обращении молочная продукция должна быть безопасна и при реализации физическими лицами на рынках, включая сельскохозяйственные рынки», — сказал Разин.

Он добавил, что при продаже молока и молочной продукции непромышленного изготовления обязательно доведение до потребителей информации любым удобным способом об их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении, об их наименованиях, месте производства, дате производства.

«При реализации сырого молока на сельскохозяйственных рынках из емкостей специализированных транспортных средств или другой тары, выполненных из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, в тару потребителя продавцы обязаны предъявить потребителям соответствующие документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии с законодательством государства», — подчеркнул министр.

Он отметил, что также нужно довести до потребителей информацию о необходимости обязательного кипячения сырого молока.

Разин напомнил, что клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) не входит в перечень заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия – карантин.

«Особенностями вируса клещевого энцефалита является слабая устойчивость к действию высоких температур, так, при кипячении он погибает через 2 минуты и не может сохраняться в окружающей среде в жаркую солнечную погоду, поэтому потребителям рекомендуется обязательно удостовериться в безопасности приобретаемого молока, попросив у продавца заключение о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, а также подвергнуть кипячению сырое молоко перед употреблением», — отметил Разин.

Ветеринарной службой Минсельхозпрода региона выполняются плановые противоэпизоотические мероприятия в отношении поголовья животных, расположенного на территории Московской области, включая акарицидные обработки.