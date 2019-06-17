РИАМО - 17 июн. В Подмосковье уже собрали более 80 тонн клубники, цены на клубнику остались на уровне 2018 года, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«На сегодняшний день собрано более 80 тонн подмосковной клубники. Совхоз имени Ленина собрал порядка 40 тонн, «Русская ягода» городского округа Луховицы - более 30 тонн, на предприятиях «Непецино», «Акатьевский» и в других небольших агрокомплексах собрано порядка 10 тонн ягоды», — сказал Разин.

Он добавил, что активный сбор клубники в регионе уже начался.

«Погода стала немного прохладнее, и мало дождей. Это как раз то, что необходимо для комфортного сбора садовой земляники и продления срока ее хранения. Клубника любит сухость, прохладу и нежное обращение», — отметил Разин.

По его словам, цены на клубнику в этом году остались на уровне прошлогодних – примерно 250-300 рублей за килограмм.

«Площадки по продаже клубники уже работают как в Подмосковье, так и в столице», — подчеркнул Разин.

Клубника богата витамином С, содержит фолиевую кислоту - витамин В9, калий, магний и цинк. Кроме того, эта ягода обладает низкой калорийностью – на 100 граммов приходится всего 40 калорий. И, наконец, она просто вкусная.

В этом сезоне в Подмосковье планируют собрать около 1,5 тысяч тонн клубники.