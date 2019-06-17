РИАМО - 17 июн. Московский городской суд сократил срок административного ареста соратнику Алексея Навального Леониду Волкову до 8 суток, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Суд сократил с 15 до 8 суток административного ареста Леониду Волкову», – сказал собеседник агентства.

10 июня Тверской районный суд Москвы приговорил Волкова к 15 суткам ареста по делу об акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге 9 сентября прошлого года. Его признали виновным в нарушении, повлекшем создание помех движению транспорта и пешеходов.

До этого в мае Волков был арестован на 20 суток за ведение трансляции с этого митинга.

Поводом для претензии стала трансляция петербургского митинга, которую Волков вел в интернете из-за рубежа.