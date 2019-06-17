РИАМО – 17 июн. В деревне Дрожжино Ленинского района достроили детский сад, учреждение рассчитано на 225 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Ранее было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, деревня Дрожжино, Новое шоссе, дом 4, корпус 1.

«В ближайшее время для жителей микрорайона «Бутово парк-2» откроет двери детский сад на 225 мест. Также в рамках комплексной застройки территории в этом году планируется ввести в эксплуатацию поликлинику на 450 посещений в смену и школу на 550 мест», – отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Микрорайон «Бутово парк-2» состоит из 43 панельных и монолитно-кирпичных домов (13–25 этажей). На данный момент идет строительство дополнительных объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, а также жилых домов.

«Завершение стройки запланировано в 2023 году. Застройщиком выступает – ООО «Лотан», входящее в периметр ГК «ПИК», – заключается в материале.