РИАМО - 17 июн. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Подмосковья по горячим следам задержали похитителя квадроцикла стоимостью 37 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Дежурному Королевского отдела вневедомственная охраны поступила информация о том, что подозрительный молодой человек долгое время не может завести квадроцикл. Происходящее выглядело настораживающе еще и потому, что юноша действовал ночью.

«Направляясь к указанному месту, сотрудники Росгвардии увидели юношу, передвигавшемся на квадроцикле. Мужчина был оставлен и позже выяснилось, что юноша действительно похитил транспортное средства со стоянки гипермаркета. Молодой человек был доставлен в отдел полиции», – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 21-летний местный житель. Квадроцикл он похитил у жительницы соседнего дома. Стоимость ущерба составила 37 тысяч рублей.

Ранее молодой человек уже был судим. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.