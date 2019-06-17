РИАМО - 17 июн. Использование территории нескольких частей Троицкого округа Москвы для нужд конно-спортивного клуба одобрили в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК), возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Так, члены комиссии согласились с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и постройки (ПЗЗ) города Москвы на территориях деревни Колотилово и поселения Краснопахорское.

«Заявителю на выделенной территории разрешено использовать земельный участок для размещения объектов капитального строительства спортивного назначения, обустройства специализированных площадок, мест для конных прогулок. Также разрешено осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с разведением животных», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что инвестор может размещать места общественного питания. Согласно документации, суммарная поэтажная площадь объекта – примерно 25 тысяч квадратных метров

Проект вынесут на публичные слушания.