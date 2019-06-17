РИАМО - 17 июн. За полтора года число заявок на подключение газа, ремонт газового оборудования и переделку газовой разводки в Москве выросло на 40%, до конца 2019 года у жителей появится доступ в личный кабинет на сайте компании, сообщил РИАМО в понедельник генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

«Расширение спектра услуг сервисной службы АО «Мосгаз», повышение их качества и широкая разъяснительная работа с населением позволили компании в три раза увеличить количество предоставляемых услуг по обслуживанию внутридомового газового оборудования в квартирах москвичей. Менее чем за полтора года на 40% возросло количество заявок на подключение, ремонт газового оборудования и переделку газовой разводки», - сказал Гасангаджиев.

Он добавил, что на официальный сайт АО «Мосгаз» в адрес специалистов компании регулярно поступают положительные отклики от жителей столицы, за месяц их число достигает полусотни. Всего за год в службу сервиса поступило 100 тысяч заявок.

Гасангаджиев отметил, что с 2011 года существует отдельное подразделение по ремонту газового оборудования в квартирах. Специалисты службы сервиса оказывают полный спектр квалифицированных услуг, в числе которых - подключение и ремонт газового оборудования, монтаж или переделка газовой разводки.

«Благодаря совершенствованию электронной системы сегодня эти услуги стали доступнее и качественнее, они пользуются популярностью горожан, все чаще обращающихся к нам, и с февраля прошлого года мы смогли в три раза увеличить охват обслуживаемых квартир, а за последние восемь лет исполнено уже более 470 тысяч обращений горожан. Это положительно влияет на надежное и безопасное пользование газом в быту, а значит, увеличивает и общий уровень безопасности в городе», - уточнил гендиректор.

В 2019 году для удобства горожан на официальном сайте «Мосгаза» планируется запуск личного кабинета, где у москвичей появится возможность оперативного получения справки для узаконивания перепланировки, оформления запроса на необходимую документацию и отслеживания хода выполнения заявки. Будет обновлен и интернет-магазин газового оборудования, его структуру построят на основе накопленного опыта работы с гражданами.