РИАМО – 17 июн. Соревнования по кантри-кроссу состоятся 22 июня в Орехово-Зуевском городском округе в рамках трехэтапного открытого первенства по экстремальному эндуро, сообщается на странице соревнований в соцсети «ВКонтакте».

«Второй этап экстремального эндуро «Crazy zoo» по дисциплине «кантри кросс» пройдет в районе Желтой Горы 22 июня. Трасса будет проходить по пересеченной местности со множеством крутых виражей с естественными и искусственными препятствиями. Принять участие может каждый, независимо от возраста и типа мотоцикла. Все призовые места будут награждены ценными призами», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо подать заявку при помощи электронной формы регистрации и заполнить бланк согласия на участие (взрослый или ребенок). Получить их можно в официальной группе соревнований по ссылке. Для участия спортсменов, не достигших 18 лет, нужно будет письменное согласие родителей или опекунов.

По сведениям агентства, начало соревнований в 12:00.

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